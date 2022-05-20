Украина

Форвард пропустить останній матч Сампдорії у сезоні.

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до відбіркових матчів Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Руслана Ротаня проводить по два тренування на день, а пошук спаринг-партнерів продовжується.

У розташування молодіжної збірної прибув нападник Сампдорії Владислав Супряга.

Таким чином, форвард пропустить матч останнього туру італійської Серії А проти міланського Інтера, який відбудеться 22 травня.

Нагадаємо, Супряга перебрався до Сампдорії у січні цього року на правах оренди, а його контракт належить Динамо. На його рахунку лише одна гра проти Сассуоло, в якій він провів 24 хвилини.

Збірна України посідає друге місце у групі H, поступаючись Франції шість очок і випереджаючи Сербію на два бали. Друга позиція у групі гарантує команді як мінімум вихід у плей-офф, де вона зможе поборотися за вихід до фінальної частини Євро.