ЧМ-2022. Отбор

Олександр Петраков ухвалив кадрове рішення.

Розташування збірної України після рішення головного тренера Олександра Петракова покинули п'ять футболістів.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, додому вирушили Артем Беседін, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Юхим Конопля та Сергій Булеца.

По Денису Попову було ухвалено рішення залишити його в команді, незважаючи на пошкодження, після якого йому потрібні два тижні на відновлення.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірною України та Рієкою.