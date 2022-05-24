Украина

Українець травмувався у контрольному матчі з Емполі.

Захисник збірної України Денис Попов завершує курс реабілітації після пошкодження ахіллового сухожилля. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Наразі українець працює під наглядом лікаря збірної України Романа Жолойбалюка.

Нагадаємо, Попов отримав ушкодження у товариському матчі проти Емполі.

Також зазначимо, що цього сезону Попов провів лише одну зустріч за Динамо, оскільки пропустив півроку через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Україна продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії, що відбудеться 1 червня.