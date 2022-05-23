ЧМ-2022. Отбор
Головний тренер шотландців Стів Кларк увімкнув до складу 28 футболістів.
Збірна Шотландії, getty images
23 травня 2022, 20:47
У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією.
Тренерський штаб суперника збірної України оголосив список гравців, які матимуть змогу взяти участь у зустрічі.
Воротарі: Кларк, Гордон, Келлі, Маршалл.
Захисники: Купер, Хенлі, Хендрі, Хіки, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.
Півзахисники: Армстронг, Фергюсон, Гілмор, Джек, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, Тернбулл.
Нападники: Адамс, Браун, Крісті, Дайкс, Стюарт.
Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом.