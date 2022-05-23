ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер шотландців Стів Кларк увімкнув до складу 28 футболістів.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією.

Тренерський штаб суперника збірної України оголосив список гравців, які матимуть змогу взяти участь у зустрічі.

Воротарі: Кларк, Гордон, Келлі, Маршалл.

Захисники: Купер, Хенлі, Хендрі, Хіки, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Півзахисники: Армстронг, Фергюсон, Гілмор, Джек, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, Тернбулл.

Нападники: Адамс, Браун, Крісті, Дайкс, Стюарт.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. Почнеться гра о 21:45 за київським часом.