Украина

Сергій Палкін поділився планами на майбутнє для "гірників".

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про найближчі плани "гірників", які мають намір готуватися до матчів у Лізі чемпіонів.

"Хотів би подякувати Міністерству спорту в особі Вадима Гутцайта, яке дозволило нам поїхати та провести цей тур, бо для нас дуже важливо допомагати Україні, армії, біженцям – усім, хто постраждав у ході війни.

Для нас це великий крок уперед. Ми хочемо це продовжувати. Це важливо як з фінансової точки зору, так і з точки зору іміджу. Наше завдання – показати всім у Європі та у світі те, що відбувається в Україні. Це один із важливих аспектів, який ми намагаємося робити.

До Ліги чемпіонів ми маємо підготуватися і підготовка проходитиме у руслі благодійних матчів. Сподіваємося, що розпочнемо процес із кінця червня. У липні та серпні ми проводитимемо ці матчі та займатимемося своєю роботою", — наводить слова Палкіна ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Шахтар буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.