Украина

В цей день 1936 року донецька команда провела перший офіційний матч у своїй історії.

Сьогодні, 24 травня, донецькому Шахтарю виповнилося 86 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Історія "гірників" почалася під ім'ям "Стаханівець" 24 травня 1936 року, коли команда провела свій перший офіційний матч у першості СРСР проти казанського Динамо. Автором дебютного гола був Федір Манов. Після посилення найкращими гравцями Донбасу клуб розпочав свої виступи у Вищій лізі.

Перший трофей "гірників" — Кубок СРСР — був піднятий над головою у 1961 році, а потім був ще один успіх у цьому турнірі у 1962 році.

Золоті медалі чемпіонату для "гірників" прийшли вже за часів незалежності України. Дебютне чемпіонство Шахтар оформив у сезоні-2001/02, а всього клуб вигравав національний чемпіонат – 13 разів.

Також на рахунку "гірників" 13 Кубків України та 9 Суперкубків країни. Головним досягненням команди є здобутий Кубок УЄФА у 2009 році.

За всю історію з "гірниками" працювало 34 головні тренери. Першим був Микола Наумов. Рекордсменом є Мірча Луческу, який поставив рекорд як за тривалістю терміну на посаді головного тренера, так і за кількістю здобутих трофеїв. Румун провів з "гірниками" 573 матчі та взяв 22 трофеї.

Рекордсменом серед гравців є Даріо Срна, який виступав за клуб з 2003 до 2018 року — на його рахунку 536 ігор.

Найрезультативнішим футболістом в історії Шахтаря є – Луїс Адріано – 128 голів у період з 2007 по 2015 рік.

Зазначимо, що 13 травня ще один гранд українського футболу — київське Динамо — відсвяткувало своє 95-річчя.