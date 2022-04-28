Украина

Андрій Санін спростував чутки про припинення існування клубу.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував чутки, що азовський клуб припинив своє існування на тлі військового вторгнення Росії на територію України.

"За час своєї кар’єри в спортивному менеджменті я регулярно стикався з різними фейками, спрямованими проти нашого клубу, і вже перестав звертати увагу на підступи доброзичливців.

Але зараз, коли наша країна героїчно бореться проти рашизму, створювати зради на порожньому місці – це однозначно працюватиме на нашого ворога. І я дуже розраховую, що йдеться про кричущу некомпетентність і банальну спрагу трафіку на скандалі, а не про участь в ІПСО на боці ворога.

А всім нашим недоброзичливцям я відповім просто – не дочекаєтеся, український Маріуполь жив, живе та житиме у складі нашої прекрасної країни. І я не уявляю наше місто без футболу", - написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ – клуби вирішили долю сезону.