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Володимир Єзерський підбив підсумки виступу юнацької збірної України.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський прокоментував виступ своїх підопічних у матчах відбору еліт-раунду Євро-2022.

Нагадаємо, Україна посіла друге місце у групі після сербів через більшу, ніж у конкурентів, кількість жовтих карток.

"Такого, звісно, ​​в моєму житті не було. Після закінчення турніру всі офіційні особи на півгодини зачинилися в кабінеті, вирішуючи це питання. В їхній кар'єрі таких випадків також не було, щоб дві команди мали рівні показники. Прикро, що доля путівки на чемпіонат Європи вирішилася за рахунок трьох жовтих карток. На мою думку, справедливіше було б рахувати гірчичники в матчі Україна — Сербія, а не в усіх поєдинках. Але такий регламент, і нічого вже не вдієш. Мені дзвонило багато наших авторитетних функціонерів. Вітали з хорошим результатом і самі були в шоці, що сталася така розв'язка.

Шкода, що такий величезний обсяг роботи, який наш тренерський штаб виконав за 6-7 днів до турніру, не приніс потрібного результату. Футболісти вловили нашу ідею й перенесли все на поле, причому не маючи, за винятком представників Руху, ігрової практики з лютого. До того ж велика група футболістів, які раніше викликалися до цієї збірної, травмувалася, тому у складі були й дебютанти. Було тяжко, але вся команда проявила характер, усі були професіоналами.

Ми дуже хотіли принести якнайбільше позитивних емоцій нашим уболівальникам, багато хто з яких з автоматом у руках зараз захищає нашу країну.

До речі, я хотів би подякувати УАФ за вирішення організаційно-технічних питань, нідерландській федерації футболу та Євгену Левченку — за можливість працювати на базі національної збірної Нідерландів, президенту Руху Григорію Козловському — за умови роботи перед виїздом на турнір, а також усім клубам, які делегували своїх футболістів до нашої збірної.

Вважаю, що наша група в еліт-раунді виглядала сильнішою, ніж та, що могла бути у фінальній частині Євро. Усі три гри були складними. У норвежців дуже потужний склад. У сербів є гравці Мілана та багатьох інших сильних клубів. Не кажучи вже про господарів турніру, нідерландців, які навіть з одним очком перед останнім туром мали змогу виграти групу, тому настрій у них був божевільний. Але знову ж таки, наші футболісти, хоч би як їм було важко функціонально, проявили себе з найкращого боку. Звичайно, у зв'язку із цим не можна не відзначити й весь тренерсько-адміністративний штаб. Усі працювали як єдиний механізм.

Мені було приємно працювати з такими футболістами. Я пишаюся, що очолював цю команду. Хлопці зробили все можливе, щоб пробитися на чемпіонат Європи, це була їхня мрія. Я побажав гравцям не втрачати свій потенціал та професійно ставитися до своєї роботи. Незабаром велика група футболістів перейде до молодіжки, а згодом, упевнений, хтось зможе постукати й у двері національної збірної", — наводить слова Єзерського прес-служба УАФ.

За рівної кількості очок, нічиєї в особистій зустрічі та однакової загальної різниці м'ячів серби, відповідно до регламенту, отримали перевагу за меншою кількістю дисциплінарних балів (10 жовтих карток проти 13 у України).

Фінальний турнір Євро-2022 триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині.