Украина

Наставник "моряків" поділився думками щодо майбутнього українського футболу.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував ситуацію із проведенням майбутнього чемпіонату України.

"Я б підтримав варіант грати в Польщі, бо вважаю, що це було б краще для футболу загалом. Тоді всі команди змогли б зберегти легіонерів та досить високий рівень чемпіонату. Якщо клуби гратимуть в Україні, то ми розуміємо, що майже всі втратять легіонерів, і від цього, звісно, ​​рівень чемпіонату трохи знизиться.

З іншого боку, грати в Україні в такій тяжкій ситуації, в умовах війни – це добрий, позитивний, героїчний та патріотичний крок на підтримку нашої прекрасної нації, наших військових. Мені це подобається", — наводить слова Григорчука ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, минулий футбольний сезон в Україні було достроково завершено через повномасштабне вторгнення РФ на українські території.