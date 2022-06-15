Испания

В Іспанії вважають, що парижани порушили фінансовий феєр-плей.

Іспанська Ла Ліга разом зі своїм президентом Хав'єром Тебасом подала скаргу на ПСЖ до УЄФА. Про це повідомляє Goal.com.

Ла Ліга подала скаргу до УЄФА на ПСЖ та Манчестер Сіті за систематичні порушення фінансового феєр-плей.

Ла Ліга зазначила, що первинна скарга на клуб АПЛ була подана у квітні, а зараз за нею послідувала друга скарга на гранд Ліги 1.

На думку Ла Ліги, нерегулярне фінансування та великі витрати двох клубів порушують правила УЄФА та негативно зачіпають усі європейські чемпіонати та команди.

Щодо ПСЖ, то скарга безпосередньо пов'язана з умовами нового контракту нападника Кіліана Мбаппе.

Раніше керівництво іспанського чемпіонату офіційно заявило про своє невдоволення у зв'язку із новим контрактом Мбаппе із ПСЖ.