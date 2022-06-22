Украина

Ще один гравець Шахтаря може залишити донецький клуб.

Як повідомляє авторитетний футбольний сайт Goal.com, атакувальний хавбек Шахтаря Педріньо невдовзі може перейти до Атлетіко Мінейро. Зазначається, що 38-й номер "гірників" поповнить склад чемпіонів Бразилії на правах річної оренди, проте "Galo" матимуть право викупу.

Наразі між клубами йдуть перемовини. Представники української сторони хочуть отримати за свого гравця 18 мільйонів євро, аби окупити його трансфер з лісабонської Бенфіки рік тому. Атлетіко Мінейро вже почав перемовини з Педріньо щодо особистих умов.

Що стосується інтересу Аль-Айну, головним тренером якого є Сергій Ребров, то бразилець відмовився від ідеї переходу та навіть не став вести переговори із клубом.

Зауважимо, що цього тижня Маркос Антоніо встиг пройти медогляд для підписання контракту з Лаціо, а Давід Нерес був офіційно представлений як гравець Бенфіки.