Хавбек "гірників" близький до переходу до римського клубу.
Маркос Антоніо, twitter.com
20 червня 2022, 12:46
Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо найближчим часом стане гравцем Лаціо. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.
За інформацією джерела, бразилець у понеділок, 20 червня, прибув до аеропорту Фьюмічіно.
Сьогодні 22-річний футболіст має пройти медогляд, після чого підпише контракт із римським клубом.
Раніше повідомлялося, що Шахтар виручить за футболіста близько 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Антоніо провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав один асист.