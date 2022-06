Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо найближчим часом стане гравцем Лаціо. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

За інформацією джерела, бразилець у понеділок, 20 червня, прибув до аеропорту Фьюмічіно.

Marcos Antonio has arrived in Rome ahead of a medical with Lazio (@ValerioMarca).pic.twitter.com/maL1PNhelb