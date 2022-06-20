Украина

Хавбек "гірників" близький до переходу до римського клубу.

Півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо найближчим часом стане гравцем Лаціо. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

За інформацією джерела, бразилець у понеділок, 20 червня, прибув до аеропорту Фьюмічіно.

Marcos Antonio has arrived in Rome ahead of a medical with Lazio (@ValerioMarca).pic.twitter.com/maL1PNhelb — Get Italian Football News (@_GIFN) June 20, 2022

Сьогодні 22-річний футболіст має пройти медогляд, після чого підпише контракт із римським клубом.

Раніше повідомлялося, що Шахтар виручить за футболіста близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Антоніо провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав один асист.