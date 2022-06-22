Украина

Артем Гагарін озвучив цілі криворізького клубу на майбутній сезон.

Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера криворізького клубу, а також поділився цілями команди на майбутній сезон.

"Є такий вираз: історію творять мрійники. Була мрія у нашого президента. Коли він нам це сказав, це було ще наприкінці минулого року. Ну ми так скептично до цього поставилися. Звичайно, це була б фантастика, якби такий тренер очолив Кривбас. Ми не знали, що має статися, щоб так сталося. Ця людина показала себе справжнім патріотом, і тут ми зійшлися, на цій хвилі патріотизму вирішили піти далі.

Контракт із головним тренером підписано на три роки. Це говорить про те, що ми маємо плани. Всі чудово розуміємо, що якщо зараз ти хочеш будь-кого повеселити, то потрібно йому розповісти про свої плани. Плани змінюються щодня. Ситуація через війну дуже нестабільна.

Зараз говорити про плани та кричати, що ми будемо у єврокубках, – це, мені здається, зараз недоречно. Наші плани зараз — зібрати бойову команду та гідно виступити у першій частині чемпіонату України", — наводить слова Гагаріна ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Кривбас провів перше тренування під керівництвом Вернидуба.