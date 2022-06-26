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Богдан Порох прокоментував підготовку харківської команди до нового сезону в УПЛ.

Захисник харківського Металіста Богдан Порох прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти болгарського Ботєва (1:2).

"Поле було дуже гарної якості, було приємно грати. Плюс проти нас була граюча команда, яка у майбутньому сезоні виступатиме в єврокубках. Вважаю, що показали хорошу, якісну гру з огляду на те, що ще не до кінця готові фізично.

Насамперед ми мали зіграти дисципліновано, показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ну і, звичайно, порадувати наших уболівальників, усіх харків'ян! Хотіли подарувати їм позитивні емоції у такий важкий час.

Схема із трьома центральними захисниками? Мені особисто максимально комфортно. Є більше простору та часу для початку атаки. Плюс, в обороні нам легше грати за такої схеми.

Загалом вся команда з нетерпінням чекає початку чемпіонату, всі дуже скучили за футболом, за Харковом! Тренуємося поки що в одноразовому режимі, поступово набираємо кондиції після такої тривалої перерви", — наводить слова Пороха прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Танковський може залишити Металіст.