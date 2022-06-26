Украина

"Гірники" погодились на річну оренду футболіста до бразильського клубу.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо незабаром стане гравцем Атлетіко Мінейро. Про це повідомляє O Tempo.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити оренду 24-річного бразильця, яка буде розрахована на один рік.

Педріньо скористається оновленим правилом ФІФА, щоб призупинити свій контракт із "гірниками", який розрахований до літа 2025 року.

Минулого достроково завершеного сезону Педріньо провів 11 матчів, в яких забив три м'ячі і зробив два асисти.