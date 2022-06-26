Украина

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів контрольного матчу.

Харківський Металіст продовжує підготовку до нового сезону, в якому команда Олександра Кучера виступатиме в українській Прем'єр-лізі.

На зборах у Туреччині Металіст провів спаринг проти болгарського Ботєва, якому поступився з рахунком 1:2.

Огляд матчу

Металіст — Ботев 1:2

Голи: Сарапій, 74 — Току, 57, Бароан, 70.

Металіст: Рибка (Рибак, 46) — Порох, Сарапій, Мизюк — Картушов (Тепляков, 82), Демченко (Цвіренко, 82), Танковський (Кайдалов, 82), Банада (Ралюченко, 62), Танчик — Фомін (Чідомере, 36, Дігтярь, 71), Підлепенець.

Ботев: Ханкіч — Генев, Супраен, Черньов — Наді, Мертенс, Мінков, Это'О, Тонев, Току — Бароан.