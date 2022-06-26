Став відомий склад команди Мірчі Луческу на благодійну гру.
Артем Бєсєдін, ФК Динамо
26 червня 2022, 16:40
У рамках першого контрольного та благодійного матчу на зборах у Швейцарії київське Динамо зіграє проти місцевого клубу Івердон-Спорт. Гра відбудеться на Міському стадіоні Івердон-ле-Бен.
Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.
Головний тренер киян Мирча Луческу визначився зі стартовим складом.
Динамо: Нещерет — Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко — Яцик, Шепелев — Буяльський — Антюх, Цитаішвілі, Бєсєдін.
На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу Івердон-Спорт — Динамо. Початок – о 17:00 за київським часом.