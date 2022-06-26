Украина

Став відомий склад команди Мірчі Луческу на благодійну гру.

У рамках першого контрольного та благодійного матчу на зборах у Швейцарії київське Динамо зіграє проти місцевого клубу Івердон-Спорт. Гра відбудеться на Міському стадіоні Івердон-ле-Бен.

Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Головний тренер киян Мирча Луческу визначився зі стартовим складом.

Динамо: Нещерет — Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко — Яцик, Шепелев — Буяльський — Антюх, Цитаішвілі, Бєсєдін.

На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу Івердон-Спорт — Динамо. Початок – о 17:00 за київським часом.