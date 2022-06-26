Украина

Спаринг стане для киян заключним у серії благодійних матчів зі швейцарськими клубами.

Київське Динамо проведе контрольний матч проти швейцарського Люцерна, який відбудеться у суботу, 9 липня. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Цей спаринг стане для киян заключним у серії благодійних матчів зі швейцарськими клубами у рамках передсезонного збору.

Матч із Люцерном відбудеться на стадіоні Герзаг у місті Еммен. Початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що до гри з Люцерном команда Мірчі Луческу проведе матчі з Івердоном (26 червня), Лозанни (29 червня), Сьона (2 липня) та Янг Бойз (5 липня). Потім 12 липня "біло-сині" проведуть два спаринги проти французького Ліона.

На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу Івердон-Спорт — Динамо. Початок – о 17:00 за київським часом.