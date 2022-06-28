Украина

Французький клуб скористається оновленим правилом ФІФА.

Вінгер донецького Шахтаря Тете продовжить виступати у складі французького Ліона. Про це повідомляє UOL Esporte.

Раніше була інформація про те, що Ліон готовий викупити права на футболіста у "гірників" та підписати з ним контракт на п'ять років.

Однак, за оновленою інформацією, керівництво "ткачів" відмовилося від цієї ідеї і не платитиме грошей за трансфер бразильця, скориставшись оновленим правилом ФІФА.

Нове правило свідчить, що легіонери з чемпіонатів України та Росії можуть призупиняти свої контракти до літа 2023 року.

У Тете контракт із донецьким клубом до кінця 2023 року і вже наступного літа він може підписати попередню угоду з іншим клубом. Це означає, що Ліон може безкоштовно отримати футболіста, який узимку покине "гірників" як вільний агент.

Нагадаємо, Тете перебрався в Ліоні наприкінці березня і з того часу провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.