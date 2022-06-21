U-21

Відбулося жеребкування стикових матчів молодіжного Євро-2023.

Сьогодні, 21 червня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф відбіркового етапу молодіжного Євро-2023.

За підсумками жеребкування збірна України зіграє проти національної команди Словаччини, яка посіла друге місце у групі С, поступившись Іспанії.

Результати жеребкування:

Хорватія – Данія

Словаччина – Україна

Ірландія – Ізраїль

Ісландія – Чехія

Поєдинки плей-офф пройдуть 19-27 вересня 2022 року. Перший матч проти словаків команда Руслана Ротаня зіграє на виїзді.

У фінальній частині турніру виступатимуть 16 команд — Румунія й Грузія як господарі та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Учасники фінального турніру: Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія.

Зазначимо, що фінальний турнір Євро-2023 пройде у червні-липні 2023 року.