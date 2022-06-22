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Руслан Ротань поділився своїми думками після жеребкування плей-офф відбору молодіжного Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував результати жеребкування плей-офф відбору молодіжного Євро-2023, за підсумками якого "синьо-жовтим" належить зіграти проти Словаччини.

"Я одразу говорив, що нехай нам дістанеться той суперник, якого ми пройдемо. Приймаємо жереб таким, яким він є. Словаччина — досить міцна команда. Ми вже грали з нею на турнірі в Антальї, поступилися — 2:3, хоча й перемагали по ходу — 2:0.

Те, що це результативна команда, одразу впадає в око. Узяти хоча б наш поєдинок зі словаками, потім у них у відбірній групі були іспанці, яким вони двічі поступилися з рахунком 2:3. Ця команда як багато забиває, так і чимало пропускає. Суперник гідний, ми його поважаємо, будемо готуватися до цих матчів.

Що стосується кадрів молодіжної збірної України, то дуже важливо, щоб розпочався наш чемпіонат. Тяжко хлопцям, коли вони не мають ігрового тонусу. На розумінні й морально-вольових якостях їм дуже важко. Кров з носу потрібно, щоб у нас був чемпіонат. Будемо стежити за новими талантами, але головний кістяк у нас є. Усі хлопці, які пройшли відбірний цикл, будуть доводити, що ми гідні потрапити на чемпіонат Європи", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, поєдинки плей-офф пройдуть 19-27 вересня 2022 року. Перший матч проти словаків команда Руслана Ротаня зіграє на виїзді.