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Наймолодший футболіст київського клубу поділився своїми думками від роботи на зборах із першою командою.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував підготовку до нового сезону у складі першої команди "біло-синіх".

"Хочу подякувати, що взяли на збори та дали шанс, яким буду намагатися скористатися. Звісно, рівні молодіжної та першої команд значно відрізняються. Постараюся проявити себе якнайкраще. Вправи хоч і нові для мене, але в цьому й полягає розвиток футболіста.

Беру приклад з Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського. Старші хлопці прийняли дуже добре. Усі жартують, у колективі дуже хороша атмосфера – із цим немає жодних проблем. Звісно, хотілося би залишитися в першій команді та грати на такому рівні з такими гравцями.

Матч з Лозанною? Напевно, ми лише набираємо кондиції, тому, можливо, поки немає певної зіграності. До того ж поле було синтетичне, а не натуральне, що теж далося взнаки. Але ми працюємо над цим, щоб далі, в наступних матчах, проявити себе якнайкраще.

Хочу подякувати кожному, хто захищає нас на фронті, по всій Україні. Я вже казав, що вони захищають нас на фронті, а ми, у свою чергу, намагаємося захищати своїх співвітчизників на футбольному полі", — наводить слова Царенка прес-служба Динамо.

Раніше повідомлялося, що Кулач відсутній на зборах Динамо через стресовий перелом стопи.