23-річний футболіст продовжить здобувати ігровий досвід у клубі УПЛ.
Роман Вантух, ФК Динамо Київ
01 липня 2022, 16:15
Лівий захисник київського Динамо Роман Вантух виступатиме за Дніпро-1. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано на один рік.
Нагадаємо, Вантух перебрався до Дніпра-1 на початку цього року, але в офіційних матчах участі взяти не встиг через військову агресію з боку РФ та дострокове завершення чемпіонату України.
Раніше уродженець Львова вже грав на правах оренди за Олімпік, Олександрію та Чорноморець.
Раніше повідомлялося, що Громов поїде на збір із Дніпром-1.