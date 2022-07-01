Украина

23-річний футболіст продовжить здобувати ігровий досвід у клубі УПЛ.

Лівий захисник київського Динамо Роман Вантух виступатиме за Дніпро-1. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано на один рік.

Нагадаємо, Вантух перебрався до Дніпра-1 на початку цього року, але в офіційних матчах участі взяти не встиг через військову агресію з боку РФ та дострокове завершення чемпіонату України.

Раніше уродженець Львова вже грав на правах оренди за Олімпік, Олександрію та Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що Громов поїде на збір із Дніпром-1.