Украина

Технічним спонсором нових комплектів форми виступила компанія Kelme.

Верес на своєму офіційному сайті представив ескізні проекти нових комплектів форми на майбутній сезон-2022/23.

Домашня форма буде виконана у червоному кольорі, виїзна – у чорному, а резеврна – у білому. Технічним спонсором команди продовжує бути компанія Kelme.

Відзначається, що перші два комплекти форми будуть виконані із використанням у дизайні елементів у стилі мілітарі – на знак подяки воїнам Збройних сил України. Резервний комплект форми міститиме імена усіх акціонерів та зображення вовка як символу народного клубу.

"Головне завдання, яке ми намагалися реалізувати — щоб форма чітко асоціювалася з Вересом. Дякуємо дирекції нашого технічного партнера Kelme, які пообіцяли виготовити такі комплекти форми до початку нового сезону. Друге — ми намагалися висловити у цій формі наше ставлення до війни. І висловити подяку таким чином усім нашим захисникам. І третє — ця форма має допомогти нам перейти від витратної до дохідної частини. А саме — реалізації футболок серед вболівальників", — сказав віцепрезидент Вереса Михайло Волинець.

Раніше став відомий бюджет Вереса на першу частину сезону в УПЛ.