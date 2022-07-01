Украина

Навчально-тренувальний збір рівненської команди розпочнеться 4 липня.

Наглядова рада НК Верес затвердила бюджет на першу частину сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Видаткова частина бюджету клубу на першу частину сезону становитиме 31 мільйон 366 тисяч гривень.

До цієї суми також включені 4,5 мільйони гривень інвестицій для завершення будівництва тренувальних полів у Рівному.

Також члени наглядової ради затвердили дату старту літніх тренувальних зборів — 4 липня. Команда базуватиметься у готельному комплексі Софія.

Раніше повідомлялося, що Верес підписав захисника Лівого берега.