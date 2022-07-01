Украина

Внаслідок ракетного удару по одеській області не стало керівника дитячого клубу.

Внаслідок ракетного удару російськими терористами по базам відпочинку у Сергіївці, що на Одещині, загинуло багато людей.

Серед них, на жаль, засновник та президент одеського ДЮФК Атлетік Олександр Шишков. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Друзі, сьогодні внаслідок ракетного удару по курорту Сергіївка загинула чудова людина, чудовий тренер, президент ДЮФК Атлетік Шишков Олександр Валерійович.

Це непоправна втрата для його сім'ї, всіх вихованців клубу, друзів та близьких. Світла пам'ять. Світла людина", — пишеться на сайті.

Додамо, що раніше Шишков виступав у збірній України з пляжного футболу.