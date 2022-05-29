Украина

Сім футболістів київського Динамо потрапили до числа найкращих.

Міжнародний центр досліджень CIES на своєму офіційному сайті презентував символічну збірну достроково завершеного сезону української Прем'єр-ліги.

Після 18 зіграних турів до кращих потрапили відразу сім представників київського Динамо, один з яких виступав в оренді за Дніпро-1.

Воротар: Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Додо (Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Микола Матвієнко (Шахтар), Владислав Дубінчак (Дніпро-1/Динамо).

Півзахисники: Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (всі – Динамо).

Нападники: Віктор Циганков, Денис Гармаш (обидва – Динамо), Манор Соломон (Шахтар).

Раніше повідомлялося, що Десна та Маріуполь не зіграють в УПЛ сезону-2022/23.