Украина

Криворізька команда проводить серйозну ротацію складу напередодні нового сезону.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про закінчення співпраці із 18 футболістами.

Криворізький клуб попрощався з Володимиром Заїменком, Денисом Баланом, Глібом Бухалом, Данилом Полонським, Денисом Васіним, Андрієм Мостовим, Романом Льопкою, Олександром П’ятовим, Назаром Маліновським, Олексієм Збунем, Олександром Горватом, Дмитром Чернявським, Євгеном Павлюком, Артемом Гордієнко, Ігорем Яровим, Крістіаном Ілічем, Вагнером Гонсалвезом та Іваном Семеніхіним.

Зазначимо, що найбільше матчів із перерахованих вище гравців провів П'ятов, на рахунку якого 17 зустрічей, у Балана — 14, а у Мостового — 10.

Також додамо, що Павлюк повертається до полтавської Ворскли, бо виступав за Кривбас на правах оренди.

"Відразу 18 футболістів залишають клуб і на це є різні причини. Як спортивні, так і відлуння тієї ситуації, у якій наразі опинилася вся наша країна. Новий рівень турніру, новий тренер, нові цілі, конкуренція, страх і хвилювання, сімейний фактор, здоров’я та багато іншого. У кожного з гравців своя індивідуальна історія, своє життя та особисті контракти", – прокоментувала прес-служба Кривбасу.

Раніше повідомлялося, що Хомченовський і Вернидуб перейшли до Кривбасу.