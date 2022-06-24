Украина

Юрій Вернидуб поділився планами команди напередодні нового сезону.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував старт підготовки криворізької команди напередодні нового сезону.

"У нас буде три збори. Перший — дванадцятиденний, до другого липня. Він стане втягуючим. Будуватимемо команду і дивитимемося, хто до нас може приєднатися з нових футболістів, хто залишиться з тих, хто є.

Другий збір буде також у Кривому Розі. Плануємо провести три спаринги, підбираємо суперників. Третій збір плануємо провести в західній частині країни. Потім повернемось додому і готуватимемося безпосередньо до першої офіційної гри", — сказав Вернидуб в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Вернідуб підписав із контрактом з клубом на три роки, змінивши на цій посаді Олександра Бабіча, під керівництвом якого команда вийшла в УПЛ за підсумками минулого сезону.