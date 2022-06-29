Украина

Новачок УПЛ продовжує готуватися до сезону.

Криворізький Кривбас на своєму офційному сайті повідомив про підписання трьох нових футболістів — 25-річного півзахисника Андрія Понєдєльніка (контракт на 2 роки), 20-річного півзахисника Тимура Корабліна (контракт на 3 роки) та 20-річного оборонця Тимура Стецькова (контракт на 1 рік).

Зазначимо, що Понєдєльнік раніше виступав за Гірник-Спорт, Кораблін — за Олександрію, а Стецьков пройшов із "червоно-білими" зимові збори перед початков повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, що криворіжці проведуть три збори у рамках підготовки до нового сезону. Юрій Вернидуб поєднуватиме службу у ЗСУ та роботу у клубі.

Раніше Кривбас підписав нового форварда.