Новачок УПЛ продовжує готуватися до сезону.
Понєдєльнік, Стецьков і Кораблін, ФК Кривбас
29 червня 2022, 11:45
Криворізький Кривбас на своєму офційному сайті повідомив про підписання трьох нових футболістів — 25-річного півзахисника Андрія Понєдєльніка (контракт на 2 роки), 20-річного півзахисника Тимура Корабліна (контракт на 3 роки) та 20-річного оборонця Тимура Стецькова (контракт на 1 рік).
Зазначимо, що Понєдєльнік раніше виступав за Гірник-Спорт, Кораблін — за Олександрію, а Стецьков пройшов із "червоно-білими" зимові збори перед початков повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Нагадаємо, що криворіжці проведуть три збори у рамках підготовки до нового сезону. Юрій Вернидуб поєднуватиме службу у ЗСУ та роботу у клубі.
Раніше Кривбас підписав нового форварда.