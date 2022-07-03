Украина

Сергій Чоботенко поділився своїми очікуваннями від виступів у новому клубі.

Захисник Дніпра-1 Сергій Чоботенко прокоментував свій перехід із Маріуполя, а також розповів про те, як готувався до нового сезону.

"Особисто я до 3 квітня був у Туреччині, потім полетів до Франції до хрещеної. Там тренувався з командою Ам'єн. Далі мене набрав Вадим Шаблій і запропонував поїхати в команду Радом'як із Польщі, яку тренує Маріуш Левандовскі. Я тренувався з ними, вони надали мені житло, дякую їм за таку можливість. Пройшов з ними збори, після чого вони полетіли на свої збори, а я вже поїхав у бік Словаччини, бо Дніпро базуватиметься тут.

Я підписав попередній контракт узимку, далі, з 1 липня, цей контракт набирає чинності. Зараз я чекаю на команду і приєднаюся до них на зборах. Думаю, що це підвищення, бо команда гратиме у єврокубках. Для мене це дуже хороша можливість проявити себе та зіграти, дай Боже, у групі Ліги Європи", — наводить слова Чоботенка ТК Футбол 1/2/3.

Минулого сезону Чоботенко провів лише п'ять поєдинків. Всього за "азовців" він провів 84 матчі, в яких забив чотири м'ячі і віддав два асисти.