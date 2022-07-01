Украина

Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Колишній півзахисник луганської Зорі Артем Громов може стати гравцем Дніпра-1. Про це повідомляє Профутбол Digital.

За інформацією джерела, 32-річний українець поїде на навчально-тренувальний збір із дніпровським клубом, який розпочнеться у Словенії наступного тижня.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Громов не продовжив контракт із Зорею і став вільним агентом.

Минулого сезону Громов провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, вже 1 серпня, Дніпро-1 дізнається суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.