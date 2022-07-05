Украина

Дніпровська команда розпочинає підготовку до нового сезону.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив імена суперників, з якими команда зіграє на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Перша гра відбудеться 8 липня, коли суперником буде місцева команда Чарда, потім 14 липня на дніпрян чекає матч проти кіпрського Аріса.

21 липня Дніпро-1 проведе спаринг проти єрусалимського Бейтара, а 22 липня буде гра із саудівським Аль-Насром.

Нагадаємо, що сезон для Дніпра-1 розпочнеться матчами кваліфікації Ліги Європи 18 та 25 серпня. У цей же період очікується початок чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 запропонував посади Краснікову та Кучеру.