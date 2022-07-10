Украина

Команди обмінялися перемогами у двох контрольних матчах.

Полтавська Ворскла за один день провела два товариські матчі проти польської команди Радомяк.

У першому матчі польська команда виявилася сильнішою з рахунком 2:1. У складі полтавців дебютним голом відзначився новачок Денис Олійник.

У другій грі Ворскла виграла з аналогічним рахунком завдяки забитим м'ячам у виконанні Кравчука та Козиренка. При цьому поляки не реалізували пенальті.

Ворскла (1 матч): Різник, Яворський, Павлюк, Бацула, Пердута, Якубу, Філіпе, Хрипчук, Олійник, Степанюк, Марлісон.

Ворскла (2 матч): Ткаченко, Ізотов, Зайков, Мельничук, Крупський, Пуцлін, Челядін, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Черниш.