Украина

"Жовто-чорні" вирушать у Польщу, де 9 липня проведуть поєдинок проти представника Екстракляси.

Рух у рамках підготовки до нового сезону проведе благодійний матч проти Ягеллонії. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Гра відбудеться 9 липня у польському місті Гроєво. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Усі гроші, виручені з поєдинку, будуть надіслані до благодійного фонду United24, який створений для збору коштів на допомогу Україні.

Ягеллонія – представник елітного дивізіону чемпіонату Польщі. Минулого сезону команда з Білостоку посіла 12 місце у турнірній таблиці.