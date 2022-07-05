Украина

Досвідчений півзахисник змінив одну львівську команду на іншу.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Олексієм Довгим.

Деталі угоди з досвідченим 32-річним українцем не розголошуються, але наголошується, що новачок виступатиме за львівську команду під шостим номером.

Також зазначимо, що футболіст дістався Руху безкоштовно, оскільки нещодавно він залишив Львів на правах вільного агента.

Минулого сезону Довгий провів 17 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.