Украина

До вашої уваги найкращі моменти зустрічей.

Напередодні київське Динамо мало рідку нагоду зіграти одразу два поєдинки проти французького Ліона за надзвичайно короткий проміжок часу.

У першій зустрічі Мірча Луческу та Петер Бош вирішили використати наближених до основного складу футболістів, і в підсумку впевнену перемогу здобули саме гравці "біло-синіх" (3:1).

Ліон — Динамо Київ 1:3

Голи: Ель-Арух, 60 — Антюх, 29, Супряга, 57, Волошин, 86

Динамо Київ: Бойко (Нещерет, 64) — Кравченко (Тимчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Андрієвський, Шепелєв — Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат — Супряга.

А ось вже під час зустрічі основних складів команд "ткачам" удалось забезпечити неприємну для суперників перевагу в рахунку.

Ліон — Динамо 3:0

Голи: Лукеба, 53, Буйє, 74, Лега, 78

Динамо: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербіч — Бєсєдін.

Наступну товариську гру київське Динамо проведе проти бельгійського Антверпена вже 15 липня.