Украина

У харківському клубі відбулися великі зміни.

Як повідомляє офіційний сайт Металіста, головний тренер команди Олександр Кучер залишив клуб та очолив Дніпро-1. Компенсація, яку виплатять дніпряни, буде спрямована на розвиток харківського клубу.

Також стан слобожанців покинув один із асистентів Кучера Юрій Ушмаєв, проте місце його нової роботи не повідомляється. Виконувати обов'язки головного тренера "жовто-синіх" буде Олександр Призетко, який працював у тренерському штабі Кучера.

Новим спортивним директором Металіста призначений Василь Кобін.

Нагадаємо, сьогодні президент харківського клубу Олександр Ярославський провів онлайн-зустріч із менеджментом та командою.