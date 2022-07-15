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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 14 липня:

Шахтар офіційно оголосив про підписання контракту з новим головним тренером – Ігорем Йовічевічем, а його колишній підопічний, Єгор Ярмолюк, перебрався до Брентфорда.

Арсенал же хоче підписати двох українських футболістів – Олександра Зінченка та Миколу Матвієнка.

Барселона після тривалих переговорів продовжила контракт з Усманом Дембеле, а Томас Тухель відмовився від варіанта переходу Кріштіану Роналду в Челсі.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.