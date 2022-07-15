Украина

Колос попрощався з футболістом.

Футбольний клуб Колос Ковалівка у своїх соцмережах повідомив про перехід хавбека Андрія Тотовицького до донецького Шахтаря.

Як пише прес-служба клубу з Київщини, ковалівці та "гірники" дійшли згоди щодо трансферу футболіста, однак сума наразі не розголошується. Повідомляється, що 29-річний футболіст вже працює у розташуванні донецького клубу, який тренується у Нідерландах.

До Колосу Андрій приєднався цієї зими, проте не провів жодного офіційного матчу через початок повномасштабного російського вторгнення. Клуб побажав йому успіхів у новій команді..

Нагадаємо, що свої матчі Ліги чемпіонів Шахтар гратиме у Варшаві.