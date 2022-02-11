Украина

Новичок ковалевцев поделился эмоциями от перехода в новую команду.

Андрей Тотовицкий рассказал о переговорном процессе с Колосом и первых днях работы в новой команде.

"От перехода в Колос испытываю только положительные эмоции. Мы собрались в Ковалевке, там заложили достаточно хороший фундамент и приехали в Турцию. Руководство клуба создало для нас идеальные условия, чтобы набрать хорошую форму и развиваться. Сейчас главное набрать кондиции и подготовиться к чемпионату, а уже ближе к возобновлению сезона будем ставить задачи и решать их.

Мне очень нравится, что тренерский штаб Колоса использует новейшие технологии, а непросто дает бегать тесты, чтобы нас загнать. Они извлекают информацию, а мы от нее отталкиваемся и готовимся к сезону.

Мне понравилось, как клуб провел переговоры, все было солидно, и это меня подкупило. До моего перехода мы встречались с главным тренером, поговорили, обсудили, где он меня видит, и мне это понравилось", — сказал Тотовицкий.

Напомним, что ранее футболист прокомментировал главную цель, в достижении которой хочет помочь Колосу.