Украина

22-річний українець продовжить кар'єру у Латвії.

Валмієра на своїй сторінці у Facebook оголосила про підписання контракту з півзахисником Металіста Артуром Мурзою.

Деталі угоди з 22-річним українцем не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, це орендна угода на один рік.

Минулого сезону Мурза виступав за Оболонь у Першій лізі України, а потім перебрався до Кизил Жар із Казахстану. Сумарно він відіграв 26 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Олег Ратій став виконуючим обов'язки головного тренера Металіста.