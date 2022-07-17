22-річний українець продовжить кар'єру у Латвії.
facebook.com/ValmieraFC
17 липня 2022, 18:59
Валмієра на своїй сторінці у Facebook оголосила про підписання контракту з півзахисником Металіста Артуром Мурзою.
Деталі угоди з 22-річним українцем не розголошуються, але, за даними Transfermarkt, це орендна угода на один рік.
Минулого сезону Мурза виступав за Оболонь у Першій лізі України, а потім перебрався до Кизил Жар із Казахстану. Сумарно він відіграв 26 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Олег Ратій став виконуючим обов'язки головного тренера Металіста.