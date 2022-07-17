Харківська команда продовжує підготовку до нового сезону.
ФК Металіст
17 липня 2022, 19:59
Харківський Металіст продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.
На навчально-тренувальних зборах харків'яни під керівництвом нового головного тренера Олега Ратія мінімально обіграли турецький Бодрумспор із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 35 хвилині поєдинку, а його автором став Данило Кайдалов.
Металіст - Бодрумспор 1:0
Гол: Кайдалов, 35.
Металіст: Рибка – Вернаттус, Чідомере, Ралюченко, Танчик – Танковський, Бабенко, Цвіренко, Підлепенець, Дігтярь – Кайдалов.