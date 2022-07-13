Украина

Ріаскос виступатиме за новий клуб на правах оренди.

Як повідомляє у своїх соцмережах клуб Аль-Халідж, до команди приєднався колумбійський нападник Металіста Брайан Ріаскос. Зазначається, що латиноамериканець виступатиме за аравійців до кінця сезону-2022/2023 на правах оренди.



Ріаскос приєднався до "жовто-синіх" минулого літа і забив 6 м'ячів у 15-ти матчах Першої ліги, найчастіше виходячи на позиції лівого вінгера.

Після початку повномасштабного наступу росії 27-річний футболіст перебрався до швейцарського Грассхоперу, де провів півроку на правах оренди.

Нагадаємо, що Фомін увійшов до тренерського штабу харківської команди.