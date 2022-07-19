Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після контрольного матчу на зборах.
Андрій Понєдельнік, ФК Кривбас
19 липня 2022, 13:39
Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдельнік прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Інгульця (0:1).
"Звичайно, неприємно пропускати на останній хвилини у такій складній зустрічі. Вважаю, гра проходила у дуже високому темпі. Пресингували суперника, оборонялись, вибігали у контратаки. Кривбас провів хороший матч, незважаючи на поразку. Будемо рухатись далі.
Хочеться перемагати у кожному матчі. Адже це піднімає настрій та бойовий дух в команді. Це друга товариська зустріч нашої нової команди, й налаштовувались тільки на перемогу. Що ж, працюємо далі, будемо тільки сильніші", — наводить слова Понєдельніка прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Інгулець.