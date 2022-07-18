Україна

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У черговому контрольному поєдинку на навчально-тренувальних зборах зустрілися між собою дві команди української Прем'єр-ліги.

У цьому протистоянні Кривбас мінімально поступився Інгульцю з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі був забитий на 93 хвилині, а його автором став новачок клубу з Петрово, ім'я якого не розголошується.

Огляд матчу:

Кривбас — Інгулець 0:1

Гол: новачок, 90+3.

Кривбас: Кліщук (Сарнавський, 46), Стецьков (Козак, 46), Семенов (Попчук, 46), Зотько (Козак, 46), Опанасенко (Шевченко, 46), Банада (Рябов, 46), Волошин (Понєдєльнік, 46), Хобленко (Кораблін, 46), Хомченовський (Гопкало, 46; новачок, 70), Задерака (Мисляй, 46; Ніколашин, 70), Устименко (Дебелко, 46).

Інгулець: Кучер, Саків, Ченбай, Ковальов, Нагієв, Клименко, Кучеренко, Блізніченко, Запорожець, Одарюк, Стало. На заміни виходили: новачок, Поспєлов, Павлов, новачок, новачок, Блізніченко, Козак, Резепов, новачок.