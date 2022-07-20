Україна

Коментар воротаря "червоно-білих".

Літній новачок криворізького Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував підготовку новачка УПЛ до наступного сезону. Зокрема, про тренування у тренажерному залі.

"Все добре. Індивідуально я також завжди працюю тільки з професіоналами. Сьогоднішні вправи — мої улюблені.

У Кривбасі на тренування ніхто не філонить (посміхається). У нас команда справжніх професіоналів, усі працюють на всі сто процентів. Аналогічно й на тренуваннях: виконуємо абсолютно все, чого вимагає від нас тренер.



Скажу так: Роналду ще є над чим працювати. У нього є час, аби мене наздогнати (посміхається).

Це дуже важливо — тримати себе у формі. Важливо тренуватися правильно під керівництвом професійного тренера, який розкаже та підкаже усі нюанси фізичної підготовки. Треба приходити до зали та займатися, адже фітнес допомагає знизити ймовірність травм. Футболісти стають фізично сильнішими. Й це нам дуже допомагає на футбольному полі.

Звісно, фітнес — одна зі складових на сезон. Навіть можна сказати, що це база. Адже після матчів тренери звертають увагу на фітнес-показники гравців. Сила, швидкість — все це напрацьовується тут, у тренажерному залі. Головне, тренуватися із спеціалістами" - підсумував екс-воротар Інгульця.