Україна

УПЛ очікує на плідну співпрацю заради українського футболу.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про початок тендеру на експлуатацію медіа-прав на матчі чемпіонату України.

"Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ та запрошує усіх трансляторів, медіа та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіа-прав УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ.

УПЛ дякує усім потенційним партнерам за інтерес до цього тендеру і очікує на плідну співпрацю заради українського футболу", - йдеться у заяві УПЛ.

За інформацією ЗМІ, головними фаворитами на перемогу у тендері є Setanta Sports та MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що у Будинку футболу відбулася нарада щодо відновлення чемпіонату України.