УПЛ очікує на плідну співпрацю заради українського футболу.
upl.ua
20 липня 2022, 19:13
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про початок тендеру на експлуатацію медіа-прав на матчі чемпіонату України.
"Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ та запрошує усіх трансляторів, медіа та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав подавати свої заявки на всі чи частину медіа-прав УПЛ відповідно до положень та умов тендеру УПЛ.
УПЛ дякує усім потенційним партнерам за інтерес до цього тендеру і очікує на плідну співпрацю заради українського футболу", - йдеться у заяві УПЛ.
За інформацією ЗМІ, головними фаворитами на перемогу у тендері є Setanta Sports та MEGOGO.
Раніше повідомлялося, що у Будинку футболу відбулася нарада щодо відновлення чемпіонату України.