Україна

Умови контракту із 25-річним українцем не розголошуються.

Кечкемет на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Миная Михайлом Месхі.

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються.

Минулого сезону Месхі провів 13 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

Зазначимо, що Михайло вже виступав в угорському чемпіонаті, у складі Мезйокйовешда. У його складі українець провів 55 матчів, у яких забив один гол і віддав три асисти.