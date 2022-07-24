Україна

Згадуємо приємні миттєвості разом!

Третій м'яч Ворскли у ворота АІКа у номінально домашньому матчі Ліги Конференцій (терористична держава росія, яка рівно 5 місяців тому розпочала повномасштабну війну проти України та щодня обстрілює українські міста, позбавила наші клуби можливості грати європейські матчі на рідній землі) викликав цілий шквал емоцій.

А на додаток до всіх приємних моментів — неймовірний постріл Артема Челядіна ще й став переможним.



У цьому тексті ми згадаємо найкращі голи наших клубів у єврокубках. Без чіткого розподілу від першого до десятого, бо це, як ми знаємо, справа смаку. Тож підемо по хронології.

І одразу вибачимось, що розписали не все. Наш список не гумовий, тож деякі знайомі всім шедеври обійшли цю підбірку стороною.

Сергій Ребров

Динамо — Русенборг, Ліга чемпіонів-1999/2000, другий груповий етап

29.02.2000

​Перший сезон Динамо без Андрія Шевченка вийшов не надто вдалим на євроарені. Проте київський м'яч Сергія Реброва у ворота Русенборга на второму груповому етапі Ліги чемпіонів — це справжня цукерочка.

Шкода тільки, що річницю можна згадувати лиш раз на 4 роки — м'яч був забитий 29 лютого.





Горан Гавранчич

Рома — Динамо, Ліга чемпіонів-2004/2005, груповий етап

15.09.2004

Мабуть, не дуже коректно вносити до таких списків незараховані голи. Але тому удару Горана Гавранчича подальші події хіба додали легендарності. Ну не винен же сербський захисник Динамо у тому, що гарячі італійські тіфозі розбили голову шведському арбітру!

А удар — на мільйон! І влучання у поперечку тільки додає йому красивих барв.



Матузалем

Шахтар — Севілья, Кубок УЄФА-2006/2007, 1/8 фіналу

15.03.2007

Цей м'яч вирізняється серед інших своєю оригінальністю. Гол ударом скорпіона — це завше щось круте та особливе!



Тільки-от Палоп усі старання скандального бразильця потім ефектно перекреслив, і 1/4 Кубка УЄФА, на превеликий жаль для "гірників", пройшла без них.

Фернандіньо

Базель — Шахтар, Ліга чемпіонів-2008/2009, груповий етап

16.09.2008

Фернандіньо ніколи не був штатним виконавцем штрафних як у Шахтарі, так і у Ман Сіті. Проте коли підходив до м'яча, то прикладався з усієї люті.

Той дальній удар по воротах Базеля відкрив лік голам "гірників" у груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2008/2009. Того самого, де третє місце у квартеті дозволило українській команді виграти Кубок УЄФА,



Жажа Коельо

Металіст — Бешикташ, Кубок УЄФА 2008/2009, плей-офф

02.10.2008

Цей м'яч максимально нагадує четверговий постріл Челядіна, хоча відстань все ж була більшою. Жажа Коельо ефектним ударом із сорока метрів зрівняв рахунок у двоматчевому протистоянні з турками і поклав початок розгрому. Його ліва — це щось несусвітнє.

Мирон Маркевич, таке враження, був у шоці. А перший в історії Металіста груповий турнір Кубка УЄФА став для слобожанців ще ближчим.

Андрій Шевченко

Динамо — Інтер, Ліга чемпіонів-2009/2010, груповий етап

04.11.2009

Андрій Шевченко продовжував вражати ворота Інтера навіть після того, як для нього ця команда перестала бути суперником по міланському дербі. У своєму першому сезоні після повернення до рідного Динамо легенда українського футболу з неробочої лівої поклав справжній шедевр за шию Жуліо Сезару.

На жаль, ми тоді все одно поступилися, і посісти хоч третє місце у групі у підсумку не зуміли.

Клейтон Шав'єр

Металіст — Сампдорія, Ліга Європи-2010/2011, груповий етап

21.10.2010

Клейтон Шав'єр на полі більше творив, ніж просто грав. Після його голу "ножицями" у ворота "Сампи" не витримав навіть Віктор Вацко — з його вуст у хід пішла глибока філософія.

Так скластися треба вміти, хоча й Едмару слід поаплодувати, що залишив м'яч у полі і точнісінько віддав.

Тайсон

Металіст — Русенборг, Ліга Європи-2012/2013, груповий етап

08.11.2012

Так, бразильців у нашому списку і справді багато. Та що поробиш, якщо вони дійсно вміли забивати ТАКЕ?

Бідний Русенборг страждав від зірок нашого футболу завжди з особливим присмаком. Якщо Сергій Ребров ефектно пробив здалеку з лету, то Тайсон продублював м'яч Марко ван Бастена у ворота збірної СРСР. Сам великий нідерландець сказав, що цей удар вінгера Металіста вийшов навіть кращим.

А загалом відзначимо, що й Фініньо подав як рукою. Без лівого захисника "жовто-синіх" того м'яча би не сталося! І так, ви все правильно зрозуміли, офіційні акаунти УЄФА досі люблять згадувати цей шедевр.

Євген Коноплянка

ПСВ — Дніпро, Ліга Європи-2012/2013, груповий етап

22.11.2012

Коноплянка — майстер класичних голів у дальній кут після зміщення з рідного лівого флангу. Проте цей м'яч в Ейндховені став особливим — неймовірний удар-"навіс" в один дотик у самісіньку дев'ятку. Як-то кажуть, такі не беруться!





Віторіну Антунеш

Динамо — Евертон, 1/8 Ліги Європи 2014/15

19.03.2015

А завершує наш список не бразилець, а португалець. І один із найкращих єврокубкових матчів Динамо у XXI сторіччі.

Словами не описати, яку бурю емоцій викликав той поєдинок у київських уболівальників. І скажемо чесно: м'ячі Ярмоленка та Велозу теж варті найбільш компліментарних слів. Але те, що зробив співвітчизник другого... власне, без коментарів!

Просто згадуйте і насолоджуйтесь!